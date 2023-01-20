США продовжують працювати з іншими партнерами й союзниками, щоб зрозуміти, що ще можна надати Україні.

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх пояснила, чому США не передають Україні танки M1 Abrams. Вона наголосила, що на сьогоднішній момент надання нашій країні цього озброєння "просто не має сенсу".

"Як ви знаєте, ми надали Bradley, ми бачимо, як інші країни активізуються і продовжують надавати Україні обладнання та матеріали, які вони можуть", — цитує Сінгх CNN.

Також вона прокоментувала заяву німецької сторони про те, що Німеччина не надаватиме Україні танків, поки цього не зроблять США.

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"Зрештою, це рішення Німеччини. Це їхнє суверенне рішення щодо того, яку допомогу з безпеки вони нададуть. Тому ми не зможемо з ними говорити (про Abrams), але я думаю, що ми, безумовно, робимо все можливе, щоб підтримати Україну в тому, що їм потрібно", – наголосила представниця Пентагону.

Сінгх також додала, що США продовжують працювати з іншими партнерами й союзниками, щоб зрозуміти, що ще можна надати Україні. За її словами, в цьому вся суть завтрашньої зустрічі в форматі "Рамштайн".

Танки для України

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що під час зустрічі міністрів оборони на авіабазі Рамштайн у Німеччині кілька країн оголосять про відправку танків Leopard 2 в Україну. За його словами, загальна кількість бронетехніки, про яку оголосять на завтрашній зустрічі, досягне сотень.

Водночас у Бундестазі не підтримали пропозицію консерваторів проголосувати за постачання танків Leopard до України. Це питання німецькі депутати розглянули 19 січня.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц у телефонній розмові з Байденом висловив позицію, що Німеччина може погодитись на передачу Україні танків Leopard 2. Проте Берлін хоче, щоб Вашингтон передав Abrams.

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