Військовий експерт Сергій Кузан: Росія шукає зброю на Близькому сході через контрабандні схеми

Голова Українського центру безпеки та співпраці, військовий експерт Сергій Кузан розповів в інтерв'ю УНІАН, які країни, окрім Ірану, можуть постачати зброю росіянам, чи може ворог заволодіти американськими технологіями, та чи припинили європейські компанії обходити збройне ембарго ЄС для Росії.

Білий дім підозрює, що РФ, маючи дефіцит озброєнь, може закупити в КНДР мільйони реактивних та артилерійських снарядів. Чи погоджуєтесь ви з цією думкою?

Поки що немає підтвердження, що РФ закуповує зброю в Північній Кореї. Йдеться про таку можливість. Але я абсолютно погоджуюсь, що у росіян виник дефіцит. Мова йде про високотехнологічне озброєння.

Свого часу Росія пишалась своїми ракетними програмами й постійно входила до п'ятірки найбільших експортерів зброї. А тепер сама змушена шукати її в тих країнах, які вона вважала "третім світом". Тобто сьогодні вони шукають зброю десь в африканських країнах та по різних нелегальних каналах. Намагаються скуповувати радянську зброю через фірми-прокладки на Близькому сході. Все це – ознака паніки.

Проте існує думка, що РФ має накопичений запас зброї на десятиліття. Мовляв, закупівля ракет в інших країн вказує лише на спробу Росії сильніше мілітаризуватись й максимально збільшити існуючий запас.

Звісно, країна мілітаризується. Старих радянських боєприпасів, наприклад, ракет С-300, в них дійсно багато. Виробляти звичайні снаряди на їхніх заводах також продовжують. Та от з наявністю гіперзвукових чи балістичних ракет Росія вже "просідає".

Тобто старі радянські запаси ще можна продавати вагонами. А от високотехнологічних "Іскандерів", "Калібрів" та "Кинджалів" у Росії менше, ніж це передбачає недоторканий запас. Це означає, що Путін поставив на війну з Україною все.

Росія лише роздуває міф про свою непереможність. Насправді її запаси реально вичерпуються. Подивитись хоча б на те, як озброєна армія РФ. Вони скотились у радянське минуле, розконсервовують старі танки "Т-62". Це тому, що багато запасів? Ні, тому що техніки не вистачає. Танків в них ще багато, та чи всі придатні до експлуатації? Розконсервування означає, що танк потрібно привести до ладу, замінити окремі деталі. Але багато чого вже розкрадено та не функціонує.

Днями з'явилася інформація, що окрім дронів-камікадзе балістичні ракети класу "земля-земля" Росії може передати Іран. Чи зможуть санкції ЄС цьому завадити?

Особисто я в це не вірю. Іран 40 років під санкціями, які навчився обходити. До речі, Китай йому в цьому допомагає. А санкції ЄС здебільшого персональні. Я не знаю, наскільки вони вплинуть.

На мій погляд, сильніший вплив матимуть протести в Ірані. Це буде ослабленням влади, яка й прийняла рішення про передачу зброї Росії. І хоча Іран цього не визнає, він несе відповідальність за свою зброю, коли її використовують у війні проти України.

Річ у тім, що обіг зброї жорстко контролюється у світі. Країна-виробник завжди знає, де вона опиниться, щоб не потрапила не у ті руки. Наприклад, спочатку РФ планувала купити турецькі байрактари. Мовляв, продаєте Україні, то продайте й нам. Але турки відмовили росіянам через те, що не хотіли підпасти під міжнародні санкції. Тому Росія була вимушена звернутись до таких країн-ізгоїв, як Іран.

До речі, ймовірність передачі ракет Іраном поки також не підтверджена українською розвідкою.

Не виключають, що іранські дрони Росії могла поставляти Сирія, де їх також виробляють. А, як пише Bloomberg, в липні сирійське судно поставило військову техніку до Новоросійська.

З нового в Сирії є лише бази, які там розташував Іран, і це дійсно виробництво дронів. Вони можуть вдавати, що це не іранські, а сирійські дрони. Та це буде очевидною брехнею. Але основні потужності все-таки в Ірані.

Сирія не перекине багато зброї, адже Росія вже звідти забирається. Свого часу на бази РФ в Сирії перекидались російські запаси. Проте сьогодні російська військова присутність послаблюється і вони починають забирати звідти стару радянську техніку.

Також РФ вже давно перекидає війська, забираючи їх з Південної Осетії, Карабаху… Це відбувається тому, що вони не можуть їх утримувати. Їхня військова присутність на Близькому сході насправді скорочується. Якби у РФ було багато зброї, її б навпаки накопичували.

Білий дім також незадоволений діями Саудівської Аравії. Мовляв, вона допомагає збільшити доходи Росії від нафти. Хоча Королівство апелює до підтримки резолюції з засудженням дій Росії. Чи не стане Саудівська Аравія "другим Іраном", який допомагає Росії, але не визнає цього?

На жаль, може. Правляча еліта Саудівської Аравії поводиться авторитарно. Їх не можна назвати не дружніми, але вони не належать до західної коаліції, яку, зокрема, Україна активно будує проти Росії.

Саудити вирішили не знижувати ціну на нафту, не збільшуючи обсяги видобування. Це зіграло на руку Росії. Завдяки цьому РФ продовжує отримувати до бюджету свої нафтодолари. Це просто величезні суми. На ці гроші РФ може дозволити собі продовжити виробляти свої хай застарілі, але масові види озброєнь.

В Сенаті зараз побоюються, що Саудівська Аравія передасть РФ оборонні технології США. Про що може йти мова?

Саудівська Аравія була американським партнером. Коли США взялись гарантувати її безпеку, відповідно, передавали їй технології. Наприклад, ми ще тільки отримаємо Nasams, у нас немає ані американських танків, ані літаків. Саудити - на іншому рівні. В них багато технологій США, включно до літаків.

Після виходу США з Афганістану, важке озброєння та військова техніка американців (мова йде про десятки тисяч одиниць зброї) опинились у талібів. Росія й раніше продавала їм зброю, тепер налагоджує з ними партнерство (у РФ навіть акредитовано посла Талібану). Чи може ця американська зброя тепер опинитись в руках росіян?

Теоретично, так. Загроза дійсно є.

В росіян були стійкі зв'язки з Талібаном ще до того, як він не прийшов до влади в Афганістані. Як бачите, вони підтримували і продовжують підтримувати зв'язки з усіма терористичними режимами країн "вісі зла".

Американська зброя потрапила до Талібану. Але нюанс в тому, російський калібр боєприпасів несумісний з натівським.

Також залишається ціла низка країн-покупців російської зброї. Зокрема, Алжир, Єгипет та Індія… Чи можуть ці країни допомогти РФ у війні проти України?

Питання в тому, чи захочуть ці держави наражатись санкції. Заради чого їм допомагати й втрачати свій товарооборот з великими партнерами? Мотивація Ірану зрозуміла, втрачати нічого. А от такі країни як Алжир і той саме Єгипет набагато більше інтегровані до західної економіки. Всі розуміють, що це додаткові ризики. Тому, так, Росія шукає зброю на Близькому сході. Але це неофіційні, контрабандні і тіньові схеми.

Мобілізовані РФ вже самі розповідають на відео про те, що їм видають китайські каски, а наші військові вже знаходили міни з китайським маркуванням на полі бою. Чи може Китай продавати Росії зброю?

Річ у тім, що КНР має абсолютно експортноорієнтовану економіку. Навіть якщо й були якісь канали контрабандного постачання, це не буде масовим постачанням зброї на міждержавному рівні. Тому що ніхто не хоче потрапити під санкції.

Так, але кажуть, що Китаю може бути вигідна перемога Росії над Україною. Чула думку, що КНР непомітно для Заходу може допомагати росіянам розвідкою з супутників. Наскільки це можливо?

Китаю будуть вигідні обидві ситуації. Якби росіяни перемогли, китайці б сказали, що китайський сателіт повторив успіх. Мовляв, американські впливи пішли з України. Так само КНР би влаштувала перемога України. Тоді Китай зможе посилити вплив на ослаблену РФ.

Китай не будує коаліції ні з ким, але не треба себе тішити думкою про зайняття ним якоїсь "третьої позиції". Це автократія, яка є ближчою до РФ та засадничо ворожою до нас. Те, що вони будуть різними нелегальними способами

допомагати або не заважати Росії — цілком можливо. Але якщо вони будуть це робити, то обережно. Інакше їх звинуватять у спонсоруванні тероризму.

Європейські компанії, якщо вірити ЗМІ, порушували збройне ембарго ЄС для Росії. У березні голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що німецька компанія Bosch поставляла компоненти для російської військової техніки. Компанія тоді вийшла з РФ, визнавши ознаки того, що її деталі використали не в цивільних цілях. Чи може РФ продовжити діяти в цьому напрямку?

Ця російська тактика нікуди не поділась. Багато європейських та американських компаній обходили ці санкції. До цього часу є багато великих європейських концернів, які лобіюють великі фінансово-промислові групи. Вони хотіли б, щоб війна припинилась, адже їм вигідніше торгувати з Росією.

Проблема існувала з 2014-го року. Пам'ятаємо історію з німецьким концерном Siemens, який постачав турбіни до окупованого Криму. Згадайте, як росіяни намагались купувати французьку оптику для снайперських гвинтівок та тепловізорів…

Росіяни намагаються закуповувати технології через нелегальні канали, підставні фірми в Європі й тому подібне. Ці шляхи постійно моніторять та обрізають росіянам шляхи. Питання в тому, щоб взагалі обмежити доступ РФ до технологій. Це вже відбувається. РФ промисловість не отримує чіпів та іншої високотехнологічної продукції у потрібній кількості. І в цьому велика перемога України, що ми за пів року змогли змусити визначитись ці компанії.

Анастасія Світлевська

Анастасія Світлевська