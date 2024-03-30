Зазначається, що така бомба вражає велику площу.

Армія Російської Федерації вперше вдарила по Україні важкою авіабомбою ОДАБ-1500. Після удару такої бомби в небо піднялася хмара диму заввишки в 1 км.

Видання BILD пише, що таку бомбу росіяни скинули на селище Велика Писарівка в Сумській області.

Експерт з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке зазначив, що використання 1,5-тонної бомби в населеному пункті - "нове дно у війні Росії проти українських міст".

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Варто зазначити, що об'ємно-детонуюча авіаційна бомба - це термобаричний снаряд часів СРСР, який приблизно за 10 метрів до цілі випускає горючу суміш у вигляді аерозолю і запалює його - відбувається об'ємний вибух.

Такий боєприпас має більшу силу ураження, ніж класичний. Окупанти раніше застосовували ОДАБ від 170 до 500 кілограм.

Удар по Великій Писарівці - що відомо

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко заявив, що російські окупанти вперше застосували бомби ОДАБ-1500 по Великій Писарівці. За його словами, це перше верифіковане застосування настільки потужної бомби по Сумській області. Коваленко зазначив, що площа ураження ОДАБ-1500и становить 500 кв м.

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