На сьогодні була доволі тривала перерва між обстрілами, зауважив речник Повітряних сил.

Вибухи на аеродромах стратегічної авіації в Росії створили для окупантів певні незручності, але це просто збільшило час підльоту їхніх літаків до місць пуску, зазначив речник ВПС Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

Він зауважив, що на сьогодні була доволі тривала перерва між обстрілами: ворог готувався, накопичував певні сили та засоби.

"Уже й дрони-камікадзе пішли в хід. Маємо масовану атаку. Готуватися, робити прогнози – невдячна справа. Ми маємо робити все для того, щоб (відбивати) все якомога активніше", - сказав Ігнат.

За його словами, говорити про те, що у росіян немає засобів, - неправильно: "Вони просто перебазували свою стратегічну авіацію на інші аеродроми, які можуть їх приймати і обслуговувати".

"Бавовна" створила їм певні незручності, але це просто збільшить час їхнього підльоту до районів пуску. Ми можемо теж раніше реагувати на ці вильоти", - відповів Ігнат.

Ігнат припустив, що наступний удар росіян може відбутися з більшою кількістю ракет.

"Якщо вони (росіяни) на сьогодні випустили 13 літаків, які мають по 8 "підвісів", то зрозуміло, що ракетний удар може бути більшою кількістю, ніж це вони зробили сьогодні. Питання у тому, скільки вони готові на сьогодні витратити крилатих ракет, носіїв у них достатньо", - додав речник Повітряних сил.

Вибухи на "Енгельсі" та масована атака 29 грудня

26 грудня на аеродромі в Енгельсі прогриміли нові вибухи, які, за інформацією журналіста Золкіна, пошкодили до 5 Ту-95. У Міноборони РФ прозвітували про трьох загиблих військових, звинувативши в атаці Україну.

За кілька днів до того росіяни тренувалися на "Енгельсі" завданню нових ударів по Україні. За словами радника ОП Олексія Арестовича, свіжа "бавовна", ймовірно, завадила здійснити повітряний наліт на українські міста напередодні свят.

Пізніше у ВПС України зазначили, що після вибухів окупанти розосередили літаки по інших аеродромах - подалі від українського кордону.

The New York Times писав, що це може значно ускладнити для росіян здійснення масованих атак по українській енергетиці. Дальні удари України збіглися зі скороченням в Росії запасів крилатих і тактичних балістичних ракет.

Водночас уже вранці 29 грудня Росія завдала нового масованого удару по українських містах різних типів ракет, у тому числі протирадіолокаційних Х-31П.

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