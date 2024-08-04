Аналітики зауважили, що це неодмінно призведе до втрати всіх субмарин Чорноморського флоту РФ.

Потоплення російського підводного човна "Ростов-на-Дону" означає автоматичне виведення з ладу ще чотирьох субмарин Чорноморського флоту РФ.

У зв'язку з цим аналітики видання Defense Express звернули увагу на дуже важливий момент - у росіян немає можливості ремонтувати свої підводні човни у Чорному морі.

Тобто наразі у ЗСУ є можливість знищення підводних човнів РФ у тимчасово окупованому Севастополі. Це, як підкреслили аналітики, дуже важливий аспект, оскільки у Чорному морі у росіян є ще підводних човни аналогічного проєкту "Варшав'янка" Б-265 "Краснодар", Б-268 "Великий Новгород" та Б-271 "Колпіно", а також проєкту "Палтус" Б-871 "Алроса".

Відео дня

При цьому основним ремонтним заводом підводних човнів у Чорному морі у РФ є саме Севастопольський морський завод, хоча він не завжди міг виконувати роботи. Тому, як зазначили аналітики, раніше деякі російські субмарини направляли на ремонт в Кронштадт. А "Колпіно" проходив ремонт у Севастополі на початку 2022 року, за планом він мав завершитись 1 лютого 2022 року.

Аналітики зазнаяили, що тепер для всіх російських субмарин можливості виходу з Чорного моря немає через перекриття Босфору Туреччиною. Тому єдина можлива альтернатива - судноремонтний завод у Новоросійську, який ніколи не займався підводними човнами. Також не підходять для подібних ремонтів і суднобудівні та ремонтні підприємства у Керчі.

"Тобто у РФ наразі всі підводні човни залишились без можливості повноцінного ремонту, оскільки для цього їх необхідно загнати під удар в окупований Севастополь. При цьому експлуатація всіх трьох "Варшав'янок" у РФ вкрай активна і частота їх ремонту та обслуговування вища за норми мирного часу", - констатували аналітики і додали, що виведення з ладу чотирьох підводних човнів РФ - це лише питання часу.

Потоплення "Ростова-на-Дону"

Під перший удар ЗСУ "Ростов-на-Дону" потрапив 13 вересня минулого року. Тоді по ньому вдарили ракетами Storm Shadow. На той момент субмарина знаходилась у сухому доці Севастопольського морського заводу.

У червні цього року човен відремонтували до стану, який дозволяв йому триматися на воді та перевели у Кілен-бухту, де знаходиться 13-й судноремонтний завод. Саме там, 2 серпня під час продовження ремонту на плаву цей підводний човен, вочевидь і був потоплений.

Вас також можуть зацікавити новини: