У Данії сподіваються, що більше країн приєднається до допомоги Україні.

Данія змогла прискорити постачання Україні самохідних артилерійських установок Caesar французького виробництва.

Як повідомляє Міністерство оборони Данії, поставки були заплановані на 2026 рік, але тепер терміни змістились на наступний рік.

"Ми робимо це, щоб забезпечити здатність України продовжувати боротьбу, а також щоб показати гарний приклад... Від початку війни з датської сторони ми зосереджувалися на тому, що пожертви мають відповідати найнагальнішим українським потребам. ВПК показав, що може доставити те, що потрібно Україні. Тому уряд тепер збільшить промисловий пул, щоб останні контракти могли бути реалізовані цього року", — каже міністр оборони Троелс Лунд Поульсен.

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Оборонне відомство оголосило також про виділення додаткових коштів для закупівлі зброї для Сил оборони України. Йдеться про суму у розмірі приблизно 2,6 мільярда данських крон (380 млн доларів).

"Війна в Україні перебуває в критичній фазі. Вкрай важливо, щоб ми максимально підтримували Україну. Європа має активізуватися, і завдяки сьогоднішньому пакету пожертв ми виконуємо конкретні запити України від данської сторони, і ми ще раз показуємо, що Данія знаходиться в авангарді боротьби України за свободу. Я сподіваюся, що більше країн підуть цьому прикладу", – додав міністр закордонних справ Ларс Льокке Расмуссен.

САУ Caesar для ЗСУ

Раніше УНІАН повідомляв, що компанія-виробник САУ Caesar створює завод в Україні. Влітку франко-німецька збройова група KNDS, що виробляє, зокрема, САУ Caesar, офіційно оголосила про створення дочірнього підприємства в Україні.

Бійці 55 артилерійської бригади "Запорізька Січ", які працюють на французській САУ Caesar, розповіли про переваги установки, яку Україна отримала від партнерів.

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