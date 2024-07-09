Бійцям треба близько двох тижнів, аби навчитися керувати цією САУ.

Бійці 55 артилерійської бригади "Запорізька Січ", які працюють на французській САУ Caesar, розповіли в сюжеті "Армія TV" про переваги установки, яку Україна отримала від партнерів.

"Великий плюс – це колісна база, оскільки за рахунок цього вона дуже маневрена. Також, це швидкострільність, можливість використовувати навігаційну апаратуру, що дає змогу скоротити зайняття вогневої позиції до декількох хвилин. Також, можливість використовувати високоточні, найновітніші боєприпаси", – поділився командир батареї Артем.

Він також розповів про складність ведення контрбатарейної боротьби на фронті. Зокрема, він відзначив, що противник у цьому питанні не стоїть на місці, регулярно розивається, зокрема покращує своє маскування та підготовку вогневих позицій.

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"Противник перейняв за два роки використання тактики вогневих груп. Тобто це 1-2 гармати, а не як напочатку повномасштабного вторгнення вони працювали батареями. Як пише книжка – по шість гармат, у полі, їх було виявляти досить швидко", – розповів Артем.

Крім того, боєць розповів, скільки потрібно часу, аби САУ разом з розрахунком почала працювати як один злагоджений механізм.

"Розрахунок за два тижні отримав усі необхідні знання та навички, але злагодженність вони набувають кожен день, працюючи на найбільш складних напрямках щодня. До кожного бійця треба мати свій підхід, спілкуватися, бути за ним горою і тоді люди будуть тобі віддячувати і працювати", – пояснив Артем.

САУ Caesar в Україні

Напередодні французський виробник САУ Caesar повідомив про створення філії в Україні. Зокрема відомо, що завод буде виробляти військову техніку та боєприпаси на українській території.

Скільки саме установок САУ "Caesar" наразі перебуває в Україні – невідомо. Однак станом на квітень 2024 року стало відомо, що українська сторона втратила менш як 10% створених у Франції самохідних артилерійських установок Caesar, встановлених на вантажівках, завдяки їхній великій мобільності.

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