На Мелітопольському та Бердянському напрямках українські бійці просунулися в глибину оборони росіян до 7,5 км, зазначив бригадний генерал Громов.

З початку наступальної операції Сили оборони України звільнили дев'ять населених пунктів, повернувши під контроль близько 160 кв. км української землі, розповів заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України, бригадний генерал Олексій Громов в інтерв'ю "Укрінформу".

"У цілому, в ході проведення Силами оборони наступальної операції оперативна обстановка різких змін не зазнала і характеризується спробами противника вийти на адміністративний кордон Донецької області та утримати території в Донецькому й Таврійському операційних районах. У рамках проведення наступальної операції в Донецькому і Таврійському операційних районах найбільш активними напрямками є Мелітопольське і Бердянський, де наші підрозділи просунулися в глибину оборони противника до 7,5 км", - зазначив Громов.

За його словами, протяжність так званої "гарячої" лінії зіткнення перевищує 1200 км. Він також нагадав про загрозу військового вторгнення окупантів з півночі, а також про десантні можливості РФ, які також не можна "повністю виключати":

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"Плюс - кордон з Придністров'ям, де Росія містить обмежене угруповання військ. Тому в цілому така лінія може становити близько 3800 км".

Контрнаступ ЗСУ - нові успіхи

Як писав УНІАН, в результаті наступальних дій у Сил оборони є успіх в районі Клещиевки на Бахмутському напрямку. За словами спікера Генштабу ЗСУ Андрія Ковальова, північніше і південніше міста Бахмут українські війська продовжують чинити тиск на противника, вибивають з раніше захоплених рубежів.

В управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ повідомили, що напередодні Сили оборони знищили склад росіян в окупованій Макіївці.

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