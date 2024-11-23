За словами Світана, поставити її на конвеєр нереально для росіян в цих умовах, в яких вони зараз.

Поставити міжконтинентальну балістичну ракету "Орєшнік" на серійне виробництво в нинішніх умовах Росії не вдастся. Про це в коментарі 24 Каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

За його словами, цю ракету не можна вважати "вундерваффе" (термін здобув особливого поширення у нацистській пропаганді під час Другої світової війни, ним позначали низку новітніх революційних зразків озброєнь - УНІАН).

Як розповів аналітик, цій ракеті вже близько десятка років, і росіяни "таким терміном можуть будь-що назвати". За словами Світана, це ракета не стане на бойове чергування та навіть не потрапить у серійне виробництво - зокрема, через проблеми росіян з економікою, пов'язані з санкціями з боку Заходу.

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"Виробництво ракети такого рівня є складним, адже вона долає тисячу кілометрів та має роздільні боєголовки. Тобто це складне виробництво й поставити її на конвеєр нереально для росіян в цих умовах, в яких вони зараз. Її можуть поставити, якщо, наприклад, заморозити війну, то через 3-4 роки ця ракета вийде у серійне виробництво. Тоді вони, звісно, можуть їх штампувати по декілька десятків штук, але не сотні", - пояснив Світан.

Удар Росії по Дніпру 21 листопада - що відомо

Як повідомляв УНІАН, вранці 21 листопада РФ вперше вдарила по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою. Це стало першим бойовим застосуванням такої зброї у світі. Внаслідок обстрілу було пошкоджено будівлю центру реабілітації осіб з інвалідністю.

Згодом президент України Володимир Зеленський відреагував на цей удар, заявивши, що "божевільний сусід вкотре показав, як він боїться".

Раніше правитель РФ Володимир Путін заявив, що 21 листопада Росія вдарила по місту Дніпро ракетою середньої дальності із застосуванням "новітньої ракетної системи "Орєшнік" з неядерною гіперзвуковою боєголовкою".

Він назвав удар по Дніпру "відповіддю на удари ракетами ATACMS і Storm Shadow по російській території". За словами Путіна, удар по Дніпру був випробуванням "Орєшніка", а ціллю удару був комплекс, який нібито "виробляє, зокрема, ракетну техніку".

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