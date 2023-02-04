За словами міністра, танкова коаліція створена і розширюється.

У Міноборони очікують прибуття великої кількості західних танків в Україну вже "скоро". Про це заявив голова військового відомства Олексій Резніков.

Він зазначив, що "танкова коаліція" на підтримку України офіційно створена і активно розвивається.

"Скоро ми з радістю будемо вітати "Леопарди", "Челленджери" і "Абрамси" на українській землі. Їх дуже багато", - заявив міністр.

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Резніков не уточнив, коли конкретно настане "скоро" і скільки саме танків мається на увазі під "дуже багато".

Поставки танків в Україну

Після тривалих дебатів західні країни анонсували в січні масштабні поставки танків в Україну. За підрахунками українського посла у Франції, в цілому обіцяно понад 320 бронемашин з різних країн.

Однак приїдуть вони не всі одночасно. За словами голови МЗС Дмитра Кулеби, в першій хвилі поставок очікується 120-140 танків. Водночас президент Зеленський зазначив, що Україні потрібно до 500 бойових машин цього типу.

Як очікується перші танки прибудуть в Україну вже в березні.

3 лютого стало відомо, що Німеччина готова поставити Україні ще 88 танків "Леопард" першого покоління. Хоча це і старі танки, це все одно вже додаткова кількість до того, що було оголошено раніше.

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