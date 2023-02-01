У Кремлі вважають, що грошові винагороди допоможуть знищувати в Україні танки Abrams і Leopard.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що обіцяні представниками російського бізнесу грошові винагороди за підбиті в Україні Західні танки Abrams і Leopard сприятимуть знищенню такої бронетехніки.

У коментарі росЗМІ поплічник Путіна заявив, що українській стороні буде потрібен певний період підготовки цих танків, поки цієї техніки на полі бою немає.

"Що стосується цих танків, будуть їх палити, звичайно. Тим більше, якщо будуть такі заохочувальні заходи. Думаю, ентузіастів буде більше", - сказав Пєсков.

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Обіцянки про виплати за знищені в Україні Західні танки

Наприкінці січня 2023-го влада Забайкальського краю пообіцяла виплати до 3 млн рублів за захоплення і знищення танків НАТО. Раніше винагороду в 5 млн рублів російським військовослужбовцям за знищення або захоплення першого іноземного танка анонсувала компанія "Форес", що також займається обслуговуванням нафтових свердловин.

Нагадаємо, 25 січня Німеччина погодила передачу Україні 14 одиниць танків Leopard 2 і дозволила реекспорт іншим країнам.

Відомо, що Норвегія хоче доставити обіцяні танки Leopard 2 в Україну в кінці березня.

Німеччина збирається поставити Україні Бойові танки Leopard 2 до кінця березня, Польща обіцяє надати їх вже через кілька тижнів.

Найдовше треба чекати американські танки Abrams - їх поставлять через кілька місяців.

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