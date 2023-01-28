Терміни доставки у кожному випадку будуть різні.

Західні держави підтвердили передачу Україні 321 танка. Про це в ефірі телеканалу BFMTV заявив посол України у Франції Вадим Омельченко.

"Сьогодні (27 січня - УНІАН) багато країн офіційно підтвердили згоду на поставку Україні 321 важкого танка", - зазначив він.

За словами Омельченка, терміни доставки у кожному випадку будуть різні.

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"Деяким країнам потрібно проводити технічне обслуговування, інші вирішують питання логістики чи чекають на отримання інших моделей", - сказав дипломат.

Танки для України

Як повідомляв УНІАН, 22 січня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що він не виключає можливість почати поставки основного бойового танка Leclerc Україні. Він доручив військовому міністру це вивчити питання.

25 січня уряд Німеччини офіційно погодив передачу Україні 14 одиниць танків Leopard 2 та дозволив реекспорт іншим країнам. Того ж дня президент США Джо Байден оголосив, що Сполучені Штати надають Україні 31 танк Abrams. Після цього декілька країн вже повідомили про передачу Україні різної кількості сучасних танків.

Згодом Зеленський заявив, що Україні необхідно від 300 до 500 танків. За словами президента, він дуже вдячний партнерам за танки, але справжнє полегшення відчує тільки тоді, коли ця техніка почне працювати на полі бою.

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