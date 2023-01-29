У Міноборони впевнені, що вже анонсовані поставки танків – це тільки початок.

Україна очікує, що обіцяні західні танки з'являться на полі бою вже в березні. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю CBC.

За словами міністра, анонсовані поставки західних танків - це "не кінець історії, це тільки початок історії".

Він визнав, що на навчання екіпажів і транспортування танків в Україну буде потрібен деякий час. Водночас Резніков висловив сподівання, що танки будуть готові до початку весняної кампанії – у березні.

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Передача західних танків Україні

Британська влада раніше заявила, що танки Challenger 2 поставлять в Україну до кінця березня. Відомо, що українські танкісти вже прибули до Британії для навчання

Аналогічні строки називають і в Німеччині. Їхні "Леопарди" повинні надійти в Україну теж до кінця березня.

А ось Польща обіцяє поставити Україні танки Leopard вже за кілька тижнів - після закінчення курсів підготовки екіпажів до них.

У той же час головним розчаруванням є строки поставки танків Abrams. Обіцяний 31 танк надійде нескоро - через кілька місяців.

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