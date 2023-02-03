Rheinmetall зможе продати старі танки після їх ремонту.

Уряд Німеччини схвалив поставку Києву 88 своїх старих танків Leopard 1.

Як повідомляє Süddeutsche Zeitung з посиланням на урядові джерела, Берлін схвалив плани німецького виробника зброї Rheinmetall продати Києву старі танки після їх ремонту на загальну суму понад 100 мільйонів євро,

Проблемою є те, що Leopard 1 більше не виробляються, а снаряди для них мають не такий калібр, як для новіших Leopard 2, на поставки яких очікує Україна.

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Водночас крок свідчить про зміну політики Берліна щодо танків для України. Лише дев'ять днів тому Німеччина оголосила, що направить до Києва одну роту танків Leopard 2, і цьому передували місяці дискусій.

Танк Leopard 1 для України - характеристики та подробиці

У квітні 2022 року стало відомо, що німецький виробник військової техніки Rheinmetall пропонує Україні придбати танки Leopard 1A5 зі своїх складів, проте вони так і не були передані.

Напередодні стало відомо, що Бельгія може поставити Україні танки Leopard 1, зняті з озброєння і продані приватному підприємцю.

Leopard 1 – це танк вагою 42,2 тонн, здатний розвивати швидкість до 62 км/год. Він оснащений гарматою калібром 105 мм і вміщує екіпаж з 4 осіб.

Цей танк став першим німецьким танком, створеним після Другої світової війни, і був основним танком країни, поки його не замінив Leopard 2

Роботи над танком почалися спільно з Францією в 1950-х. З тих пір танк пройшов кілька модернізацій, завдяки чому залишається на озброєнні декількох країн (наразі – п'яти країн, включаючи дві країни НАТО). Виготовлявся до 1984 року, за цей час було вироблено 4744 одиниці.

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