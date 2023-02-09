Раніше Рютте, коментуючи долю поставок Україні літаків, відповів, що у Нідерландів "немає табу" щодо поставок зброї.

Переговори про постачання Україні сучасних винищувачів проходять "за зачиненими дверима", заявив прем'єр Нідерландів Марк Рютте.

Він відмовився давати журналістам будь-які коментарі з цього приводу. "Це обговорення, які проходять за зачиненими дверима. І це не те, що ви можете робити публічно", - відповів Рютте.

Як пише CNN, раніше Рютте, коментуючи долю поставок Україні літаків, відповів, що у Нідерландів "немає табу" щодо поставок зброї за умови дотримання "червоної лінії" - недопущення прямої конфронтації між НАТО і Росією.

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До слова, напередодні "Рамштайну" саме влада Нідерландів заявила, що готова розглянути запит України на поставку винищувачів F-16.

Винищувачі для України - поїздка Зеленського за кордон

Публічні дискусії щодо передачі Україні бойових літаків не вщухають вже місяць. 8 лютого український президент Володимир Зеленський, виступаючи у парламенті Британії, закликав світову спільноту надати ЗСУ сучасні винищувачі. З таким же проханням Зеленський звернувся під час візиту Парижа до Макрона і Шольца.

Того ж дня британський прем’єр Ріші Сунак оголосив про розширення тренувань бійців ЗСУ у країні – відтепер на британських літаках навчатимуться українські пілоти.

Також Сунак доручив міністру оборони Бену Воллесу розглянути варіанти літаків, якими зможуть керувати українські льотчики. Втім, сам Воллес зауважив, що на постачання літаків знадобляться "місяці", а ситуація на фронті вимагає оперативніших рішень.

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