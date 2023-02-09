Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що для постачання літаків необхідні місяці, а ситуація на фронті вимагає ухвалення оперативніших рішень.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що не буде негайного постачання британських бойових винищувачів в Україну. Про це Воллес сказав у коментарі BBC.

За словами Воллеса, потенційно процес поставок Україні літаків може тривати місяці.

Натомість, за його словами, Сполучене Королівство зосереджене на альтернативних варіантах прикриття повітряного простору України.

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Виступаючи на конференції у Римі, Воллес сказав, що захистити небо і війська під час переміщень можливо із застосовуванням далекобійних ракет і дронів.

Він зазначив, що "більш реалістично і продуктивно" запланувати забезпечення України літаками у довгостроковій перспективі для гарантування її безпеки після припинення війни з Росією.

"Це не проста справа - буксирування літака до кордону. Британія знає, чого потребує Україна, і дуже рада допомогти у різні способи для досягнення ефекту. Таких самих результатів можна досягнути, але потенційно іншим шляхом, на реалізацію якого не потрібно місяці, які необхідні, щоб передати бойові винищувачі", - сказав Воллес.

Бойові літаки для України: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого, виступаючи перед британськими парламентарями, президент Володимир Зеленський закликав Велику Британію та інші країни надати Україні бойові літаки.

Своєю чергою прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак сьогодні, 9 лютого, оголосив про плани з організації підготовки українських пілотів. Сунак доручив міністру оборони Бену Воллесу опрацювати питання про те, які реактивні літаки Британія може передати Україні.

Сунак зазначив, що не виключає можливості постачання Україні бойових літаків, а започаткування навчань українських військових - це лише перший крок.

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