В ОК "Південь" уточнили деякі деталі атаки на регіон.

В Одесі два вибухи у ніч на 18 травня прогриміли ще до оголошення повітряної тривоги. На думку військово-політичного експерта, OSINT-дослідника Олександра Коваленка, це може бути пов'язано з тим, що підводний човен-ракетоносій ЧФ РФ максимально наблизився до берегової лінії міста.

У цій атаці росіяни задіяли дві ракети "Іскандер-К", які володіють можливістю прориву нашої ППО, бо літають на наднизьких висотах (хоча і знищуються Patriot і SAMP/T). "Припускаю, що саме вони і стали наслідком "бахів", що пролунали одночасно з тривогою", - відзначити Коваленко.

З цього Коваленко робить висновок, що об'єктів, які прорвали ППО, могло бути два, а не один.

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Окремо Коваленко відзначив "один дуже важливий момент" сьогоднішньої атаки РФ. За його словами, росіяни задіяли у пуску ракет разом з 8 Ту-95МС дорожчий і складніший в обслуговуванні та досить унікальний для ВКС РФ Ту-160. Хоча восьми Ту-95МС було б достатньо, щоб випустити 64 ракети Х-101/555.

Ймовірно, ВКС РФ просто не вистачає носіїв, а ті, що є, Ту-95МС, зношені і не можуть піднімати більше 4 ракет Х-101, припустив Коваленко.

ОНОВЛЕНО 13:55. Керівниця об’єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк на брифінгу у медіацентрі Україна-Одеса уточнила деякі деталі атаки на регіон.

"Потужний повітряний бой тривав довго. Тільки потім стало відомо, що дві збиті ракети своїми уламками пошкодили промисловий об’єкт, зокрема складські приміщення деяких підприємств, де в результаті руйнувань постраждали люди. Одна людина загинула, дві отримали поранення. Потім з’ясувалося, що ще одна людина звернулася за медичною допомогою", - сказала Гуменюк.

За її словами, наразі відомо про трьох поранених, із яких один перебуває в лікарні, а ще двоє, ймовірно, лікуватимуться амбулаторно.

Також спікерка підкреслила, що особливість одеського регіону в тому, що дуже часто ракети збиваються саме над Чорним морем. Тому такого пошкодження уламками ще не фіксувалося.

Масована атака РФ - ракети вдарили по Одесі

З вечора 17 травня по 05.30 сьогодні, 18 травня, російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак з різних напрямків. Загалом було випущено 30 крилатих ракет морського, повітряного і наземного базування. Вибухи прогриміли у Києві, Одесі, Кіровоградській, Вінницькій та Хмельницькій областях.

По Одеській області окупанти завдали удару крилатими ракетами з моря та окупованих територій. Оскільки перехоплення двох ракет відбувалося над містом - є потрапляння уламків в об'єкт промисловості - загинула одна людина, ще дві отримали поранення.

В Одесі сили ППО знищили 6 "Калібрів" з Чорного моря і 2 "Іскандера-К" з наземних оперативно-тактичних ракетних комплексів з тимчасово окупованої території України.

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