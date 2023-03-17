В Білому домі відмовилися надати оцінку рішенню Польщі.

Рішення Польщі відправити в Україну винищувачі МіГ-29 є "суверенним рішенням" і воно не спонукає президента США Джо Байдена відправити американські літаки F-16 Києву, вважають у Білому домі.

Як пише CNN, високопосадовець Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що обіцянка Польщі надіслати чотири літаки, яка відрізняє країну від інших партнерів з НАТО, не змінює позицію США.

"Це не змінює наших розрахунків щодо F-16. Це суверенні рішення для будь-якої країни, і ми поважаємо ці суверенні рішення… Вони можуть визначати не лише те, що вони збираються дати, але й те, як вони збираються це охарактеризувати", – сказав він.

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Водночас Кірбі відмовився дати оцінку рішенню Польщі. За його словами, США не мають права на те, щоб охарактеризувати його.

Винищувачі для України - що варто знати

Варшава оголосила, що передасть Україні винищувачі МіГ-29 найближчими днями. Відтак Польща стала першою країною, котра пообіцяла поставити літаки Україні. Згодом приєдналася Словаччина, яка також має передати Міг-29.

Голова Міноборони Олексій Резніков заявляв, що Україна отримає два-три типи винищувачів.

США, Великобританія та інші країни наразі відмовляються передавати Україні літаки. Президент США Джо Байден, зокрема, заявляв, ніби Київ наразі не потребує літаків. Водночас Конгрес збирається продовжити тиск на адміністрацію Байдена з метою передачі винищувачів.

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