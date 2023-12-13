Пентагон вкотре закликав Конгрес схвалити додаткову підтримку України.

У новий пакет військової допомоги Україні від Сполучених Штатів Америки увійдуть додаткові засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси та протитанкова зброя.

Як повідомляється на сайті Пентагону, з серпня 2021 року це п'ятдесят третій пакет обладнання, яке адміністрація Байдена надає Україні з запасів Міноборони. В нього увійдуть:

ракети AIM-9M для ППО;

компоненти системи протиповітряної оборони;

додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

155-мм і 105-мм артилерійські снаряди;

високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARM);

ракети з оптичним відстеженням (TOW);

протитанкові системи Javelin та AT-4;

понад 4 мільйони боєприпасів для стрілецької зброї;

боєприпаси для знешкодження перешкод;

обладнання для захисту критично важливої національної інфраструктури;

запчастини, генератори, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

У Пентагоні вкотре закликали Конгрес якнайшвидше схвалити додатковий запит президента Джо Байдена щодо допомоги Україні. "Безпекова допомога Україні залишається розумною інвестицією в нашу національну безпеку. Вона стримує потенційну агресію в інших частинах світу, водночас зміцнюючи нашу оборонно-промислову базу та створюючи висококваліфіковані робочі місця для американського народу", - додали вони.

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Байден оголосив про новий пакет допомоги

Як відомо, президент України Володимир Зеленський з 11 грудня перебуває з офіційним візитом у Сполучених Штатах Америки. Вчора ввечері він провів зустріч з Джо Байденом, під час якої американський лідер оголосив, що надав дозвіл на передачу озброєння та техніки із запасів Міноборони.

На спільній пресконференції Байден заявив, що Штати продовжать надавати Україні необхідне обладнання і зброю "стільки, скільки зможуть".

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