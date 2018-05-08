Джонні Депп цілий день пиячив і влаштував бійку на зйомках фільму

Актор спробував вдарити менеджера під ребра, проте удар вийшов несильним.

Актор Джонні Депп став учасником чергового скандалу.

Як повідомляє видання PageSix, інцидент стався на знімальному майданчику фільму LAbyrinth, де ексцентричний актор грає детектива лос-анджелеської поліції. Джонні Депп, за свідченнями обізнаних джерел, курив і пив алкоголь протягом усього знімального дня, після чого вирішив взяти на себе функції режисера і продовжити заброньований на майданчику час.

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Зрештою локейшн-менеджер заявив режисерові Бреду Фурману, що пора згортати процес, і звернувся до самого Деппа з аналогічним проханням. У відповідь на це Депп нібито почав кричати співробітникові студії в обличчя: «Хто ти такий? Як ти смієш?» Актор спробував вдарити менеджера під ребра, проте удар вийшов несильним. «Я дам тобі $100 тис., щоб ти вдарив мене!» — як розповідають очевидці, кричав Депп, коли його відтягали убік.

Подію вже прокоментував Бред Фурман. За його словами, ЗМІ роздувають значущість цього конфлікту, а Джонні Депп відноситься до всіх членів команди з повагою. «Кіно — це стрес, а значення всяких дрібниць перебільшено. Всі ми любимо історії, але тут ніяких історій не криється», — переконує Фурман.