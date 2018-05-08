Джонні Депп цілий день пиячив і влаштував бійку на зйомках фільму
Актор Джонні Депп став учасником чергового скандалу.
Як повідомляє видання PageSix, інцидент стався на знімальному майданчику фільму LAbyrinth, де ексцентричний актор грає детектива лос-анджелеської поліції. Джонні Депп, за свідченнями обізнаних джерел, курив і пив алкоголь протягом усього знімального дня, після чого вирішив взяти на себе функції режисера і продовжити заброньований на майданчику час.
Читайте такожТиран і наркоман: охоронці Джонні Деппа подали на нього в суд
Зрештою локейшн-менеджер заявив режисерові Бреду Фурману, що пора згортати процес, і звернувся до самого Деппа з аналогічним проханням. У відповідь на це Депп нібито почав кричати співробітникові студії в обличчя: «Хто ти такий? Як ти смієш?» Актор спробував вдарити менеджера під ребра, проте удар вийшов несильним. «Я дам тобі $100 тис., щоб ти вдарив мене!» — як розповідають очевидці, кричав Депп, коли його відтягали убік.
Подію вже прокоментував Бред Фурман. За його словами, ЗМІ роздувають значущість цього конфлікту, а Джонні Депп відноситься до всіх членів команди з повагою. «Кіно — це стрес, а значення всяких дрібниць перебільшено. Всі ми любимо історії, але тут ніяких історій не криється», — переконує Фурман.