«Хтось повинен був виграти»: Нетта Барзілай прокоментувала свою перемогу на Євробаченні-2018

05:42, 13 травня 2018
Світ
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REUTERS

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«Мені постійно говорили, що це химерне змагання між музичними жанрами і змагання між музикантами... Але я змагалася сама з собою, переживала з приводу свого виступу, думала над тим, як я зумію зачепити стільки людей, скільки зможу», — сказала Нетта на прес-конференції після оголошення результатів.

Вона також додала, що всі виступили блискуче, «але хтось повинен був виграти».

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