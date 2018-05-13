«Хтось повинен був виграти»: Нетта Барзілай прокоментувала свою перемогу на Євробаченні-2018
05:42, 13 травня 2018Світ
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Переможниця Євробачення заявила, що змагалася сама з собою
REUTERS
Переможниця «Євробачення-2018» співачка Нетта Барзілай, яка виступала від Ізраїлю, назвала участь у конкурсі битвою з самою собою.
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«Мені постійно говорили, що це химерне змагання між музичними жанрами і змагання між музикантами... Але я змагалася сама з собою, переживала з приводу свого виступу, думала над тим, як я зумію зачепити стільки людей, скільки зможу», — сказала Нетта на прес-конференції після оголошення результатів.
Вона також додала, що всі виступили блискуче, «але хтось повинен був виграти».
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