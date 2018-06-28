Український друг Мадонни Гудзь випустив кліп разом із Регіною Спектор (відео)
Група Gogol Bordello на чолі з уродженцем Боярки Євгеном Гудзем записала пісню і випустила кліп разом з американською співачкою з Москви Регіною Спектор. Пісня називається "Seekers & Finders" ("Ті, хто шукає, і ті, хто знаходять") і входить в однойменний альбом, випущений в 2017 році.
У Гудзя - циганське коріння по материнській лінії. В його групу входять вихідці з України, Росії, Ефіопії, Ізраїлю та інших країн.
У 2005 році Гудзь знявся у фільмі "І все освітилося" ("Everything Is Illuminated"). Головний герой у виконанні Елайджі Вуда приїжджає в Україну досліджувати історію своєї родини.
Читайте такожДівчина Бонда в Instagram показала, як їсть черешню в рідному Бердянську
У 2008 році Гудзь знявся у фільмі Мадонни "Бруд і мудрість" ("Filth and Wisdom"). Поп-зірка пропонувала йому продовжувати співпрацю, але він відмовився.
Як повідомляв УНІАН, раніше виконавиця хіта Dog Days Are Over випустила новий яскравий кліп.