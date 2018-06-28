Український друг Мадонни Гудзь випустив кліп разом із Регіною Спектор (відео)

05:32, 28 червня 2018
Світ
0 0
Євген Гудзь та Регіна Спектор разом співають в США / Фото Farah Sosa via grimygoods.com

Група Gogol Bordello на чолі з уродженцем Боярки Євгеном Гудзем записала пісню і випустила кліп разом з американською співачкою з Москви Регіною Спектор. Пісня називається "Seekers & Finders" ("Ті, хто шукає, і ті, хто знаходять") і входить в однойменний альбом, випущений в 2017 році.

У Гудзя - циганське коріння по материнській лінії. В його групу входять вихідці з України, Росії, Ефіопії, Ізраїлю та інших країн.

У 2005 році Гудзь знявся у фільмі "І все освітилося" ("Everything Is Illuminated"). Головний герой у виконанні Елайджі Вуда приїжджає в Україну досліджувати історію своєї родини.

Читайте такожДівчина Бонда в Instagram показала, як їсть черешню в рідному Бердянську

У 2008 році Гудзь знявся у фільмі Мадонни "Бруд і мудрість" ("Filth and Wisdom"). Поп-зірка пропонувала йому продовжувати співпрацю, але він відмовився.

Як повідомляв УНІАН, раніше виконавиця хіта Dog Days Are Over випустила новий яскравий кліп.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #музика#кліп