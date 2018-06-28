Український друг Мадонни Гудзь випустив кліп разом із Регіною Спектор (відео)

Перебравшись до США, уродженці Боярки та Москви Євген Гудзь та Регіна Спектор успішно виступають дуетом.

Група Gogol Bordello на чолі з уродженцем Боярки Євгеном Гудзем записала пісню і випустила кліп разом з американською співачкою з Москви Регіною Спектор. Пісня називається "Seekers & Finders" ("Ті, хто шукає, і ті, хто знаходять") і входить в однойменний альбом, випущений в 2017 році.

У Гудзя - циганське коріння по материнській лінії. В його групу входять вихідці з України, Росії, Ефіопії, Ізраїлю та інших країн.

У 2005 році Гудзь знявся у фільмі "І все освітилося" ("Everything Is Illuminated"). Головний герой у виконанні Елайджі Вуда приїжджає в Україну досліджувати історію своєї родини.

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У 2008 році Гудзь знявся у фільмі Мадонни "Бруд і мудрість" ("Filth and Wisdom"). Поп-зірка пропонувала йому продовжувати співпрацю, але він відмовився.

Як повідомляв УНІАН, раніше виконавиця хіта Dog Days Are Over випустила новий яскравий кліп.