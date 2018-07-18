Відому модель знайшли мертвою
13:49, 18 липня 2018Світ
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Аннабель Нейлсон було 49 років.
Нейлсон знайшли мертвою / фото instagram.com/annabelleneilson1
У лондонському місті Челсі знайшли мертвою знамениту модель Аннабель Нейлсон. Вона пішла з життя на 49-му році.
За попередніми висновками поліції, жінка померла у власному будинку природною смертю, передає Daily Mail.
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Варто зазначити, що Аннабель була дуже близька з дизайнером Олександром Макквіном аж до його самогубства у 2010 році.
Нейлсон - колишня дружина єдиного спадкоємця барона Джейкоба Ротшильда фінансиста Ната Ротшильда. Також вона була подругою Кейт Мосс і Наомі Кемпбелл.
Як повідомляв УНІАН, на 102-му році життя померла перша дружина співака Френка Сінатри Ненсі.
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