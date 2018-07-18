Відому модель знайшли мертвою

Аннабель Нейлсон було 49 років.

У лондонському місті Челсі знайшли мертвою знамениту модель Аннабель Нейлсон. Вона пішла з життя на 49-му році.

За попередніми висновками поліції, жінка померла у власному будинку природною смертю, передає Daily Mail.

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Варто зазначити, що Аннабель була дуже близька з дизайнером Олександром Макквіном аж до його самогубства у 2010 році.

Нейлсон - колишня дружина єдиного спадкоємця барона Джейкоба Ротшильда фінансиста Ната Ротшильда. Також вона була подругою Кейт Мосс і Наомі Кемпбелл.

Як повідомляв УНІАН, на 102-му році життя померла перша дружина співака Френка Сінатри Ненсі.