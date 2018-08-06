The Guardian: Британія буде вимагати від Росії видати підозрюваних у хімічній атаці в Солсбері

Варто чекати зростання напруги у російсько-британських відносин, адже Кремль, швидше за все, відмовить Лондону.

Уряд Великої Британії збирається подати Росії запит на екстрадицію двох росіян, підозрюваних в організації хімічної атаки в місті Солсбері, в результаті якої одна людина загинула, а ще троє включно з екс-шпигуном Сергієм Скрипалем і його донькою, постраждали.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на власні джерела у службах безпеки Великої Британії.

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Цей крок Лондон зробить після місяців ретельного розслідування, яке вели сотні офіцерів поліції і розвідуправлінь. Вони детально визначили пересування двох підозрюваних росіян від моменту в’їзду у Велику Британію і до дня, коли вони покинули країну. Королівська прокуратура, яка готувала запит на екстрадицію, заверши роботу над документом. Тож він готовий до відправки в Москву.

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Видання вважає, що запит на екстрадицію росіян посилить дипломатичний конфлікт між Британією у Росією. Адже майже напевне можна сказати, що Кремль відкине його. Після цього, вірогідно, буде черговий раунд взаємного видворення дипломатів.