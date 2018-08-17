Бред Пітт виграв суд у Анджеліни Джолі

Анджеліна Джолі зобов'язана дозволити батькові частіше зустрічатися з дітьми.

Колись найбільш респектабельна голлівудська пара Бред Пітт і Анджеліна Джолі — нині більшою мірою привертає до себе увагу через тривалий шлюборозлучний процес, аліментів і «поділу» дітей.

Один з етапів, можна сказати, виграв екс-чоловік.

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Пітта не влаштовувало те, що Джолі не дозволяє йому проводити достатньо часу з дітьми. В цьому судовому процесі він свого досяг. Анджеліна зобов'язана дозволяти батькові частіше зустрічатися з дітьми.

Видання Blast повідомляє, що Пітт зможе бути з ними мінімум 4 години в будні і 12 годин у вихідні та дні без навчання. Побачення можуть проходити через день.

Крім того, екс-подружжя судяться через розмір аліментів.