"Світ збожеволів": "оголений" знімок найповнішої у світі моделі підірвав мережу (фото)
Найповніша в світі модель Тесс Холлідей виклала у своєму Instagram-акаунті фотографію.
На знімку 33-річна модель лежить на боці в пшеничному полі з лимонною хусткою в руці і демонструє шанувальникам своє тіло і татуювання.
Читайте такожДаша Астаф'єва назвала суму гонорару за зйомки в Playboy
«Цей місяць став серйозним випробуванням для моєї психіки. Але я все ще з вами, як і раніше сильна, як і раніше вдячна, як і раніше, щаслива і раніше дівчина з обкладинки... Але я страшенно вимотала, — зізналася Холлідей у описі до посту. — Я знаю, що це фото розлетиться в інтернеті і люди засудять мене, будуть висміювати та критикувати за те, що я негативно впливаю на молоді уми. І я до цього готова. Моє тіло завжди була полем бою, а зараз на ньому запанував мир».
«Будь ласка, видали це, ніхто не хоче бачити таке. У мене пропав апетит», — пишуть в мережі під фото.
«Світ збожеволів, якщо вважає, що це позитивний фото. Нічим не відрізняється від анорексичек», — погоджувалися інші.
This month tested my mental health, but here I am still standing, still grateful, still happy, still a fat covergirl... but i'm also fucking exhausted. I know this photo will piss people off, it will be shared worldwide while being mocked & judged, saying how i'm "negatively affecting" impressionable young minds, & i'm prepared for that. My body has always felt like a war zone, but i've made peace with that. It's your minds that need to change. - This is a photo that wasn't used from my @selfmagazine cover shoot a couple months ago & I am still in awe of how beautifully @catherineservel captured me. #effyourbeautystandards