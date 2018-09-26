"Світ збожеволів": "оголений" знімок найповнішої у світі моделі підірвав мережу (фото)

На знімку 33-річна модель лежить на боці в пшеничному полі з лимонною хусткою в руці і демонструє шанувальникам своє тіло і татуювання.

Найповніша в світі модель Тесс Холлідей виклала у своєму Instagram-акаунті фотографію.

На знімку 33-річна модель лежить на боці в пшеничному полі з лимонною хусткою в руці і демонструє шанувальникам своє тіло і татуювання.

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«Цей місяць став серйозним випробуванням для моєї психіки. Але я все ще з вами, як і раніше сильна, як і раніше вдячна, як і раніше, щаслива і раніше дівчина з обкладинки... Але я страшенно вимотала, — зізналася Холлідей у описі до посту. — Я знаю, що це фото розлетиться в інтернеті і люди засудять мене, будуть висміювати та критикувати за те, що я негативно впливаю на молоді уми. І я до цього готова. Моє тіло завжди була полем бою, а зараз на ньому запанував мир».

«Будь ласка, видали це, ніхто не хоче бачити таке. У мене пропав апетит», — пишуть в мережі під фото.

«Світ збожеволів, якщо вважає, що це позитивний фото. Нічим не відрізняється від анорексичек», — погоджувалися інші.