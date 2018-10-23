Канадський репер загинув після падіння з крила літака

Мак-Мюррей помер на місці від отриманих травм.

Відомий репер Джон Мак-Мюррей загинув під час зйомок музичного кліпу в Канаді.

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Про це видання Huffpost Canada дізналося від менеджерів артиста. Мак-Мюррею було 34 роки. Він загинув унаслідок падіння з літака. Музикант під час зйомок мав пройтися по крилах судна Cessna, але не втримався.

«Джон тримався за крило, поки не стало надто пізно, і коли він його відпустив, у нього вже не залишалося часу розкрити парашут», — заявили його агенти.

Мак-Мюррей помер на місці від отриманих травм. Наголошується, що літак приземлився, а пілот не постраждав. Поліція почала розслідувати інцидент.

Як повідомляв УНІАН, раніше в США загинув репер Френк Снайдер, відомий за псевдонімом Hollywood Play.