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У США застрелили репера Hollywood Play

06:12, 08 жовтня 2018
Світ
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Клуб Tavern Lounge / фото Robert Stridiron

Як повідомляє видання New York Post, 35-річний музикант був застрелений в Нью-Йорку біля клубу Tavern Lounge, де проходила вечірка з нагоди його дня народження.

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За словами очевидців, до клубу під'їхав чорний автомобіль, з якого вийшов чоловік і почав стріляти в бік клубу.

Репер отримав поранення ноги і шиї, після чого був доставлений в лікарню, де помер. Мотиви нападника невідомі.

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Теги: #США#репер#стрільба