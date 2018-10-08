У США застрелили репера Hollywood Play
06:12, 08 жовтня 2018Світ
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35-річний музикант був застрелений в Нью-Йорку біля клубу Tavern Lounge, де проходила вечірка з нагоди його дня народження.
Клуб Tavern Lounge / фото Robert Stridiron
У США загинув репер Френк Снайдер, відомий під псевдонімом Hollywood Play.
Як повідомляє видання New York Post, 35-річний музикант був застрелений в Нью-Йорку біля клубу Tavern Lounge, де проходила вечірка з нагоди його дня народження.
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За словами очевидців, до клубу під'їхав чорний автомобіль, з якого вийшов чоловік і почав стріляти в бік клубу.
Репер отримав поранення ноги і шиї, після чого був доставлений в лікарню, де помер. Мотиви нападника невідомі.
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