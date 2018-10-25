Популярна російська співачка оголила груди на сцені (відео)

Під час виступу дівчина спустила шлейку топа так, що глядачі змогли побачити інтимну частину її тіла.

Російська співачка й екс-учасниця групи "Серебро" Ольга Серябкіна практично повністю оголила груди на сцені. Під час виступу дівчина спустила шлейку топа так, що глядачі змогли побачити інтимну частину її тіла.

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Відео розмістили в Instagram на сторінці "Еllotv".

Користувачів подібна поведінка артистки дуже обурила.

"Що вона цим хотіла показати?", "Боже мій! Як ця вся порнографія і дешевка в шоу-бізнесі набридла! Потім на різні передачі приходять і таких правильних і розумних з себе стоять!", "Коли немає голосу, треба привернути увагу", - написали користувачі.

Як повідомляв УНІАН, втекла в Росію українська співачка оголила груди на фото в Instagram.