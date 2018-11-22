Невдоволення зростає: близько двох третин росіян звинувачують Путіна у проблемах РФ – опитування

Це максимальне значення за весь час досліджень.

Майже дві третини (61%) росіян вважають, що президент Росії Володимир Путін повною мірою несе відповідальність за проблеми, які стоять перед країною.

Такі дані опитування російська соціологічна служба «Левада-центр» опублікувала 22 листопада. Це максимальне значення за весь час досліджень. Про це пише "Радіо свобода".

Ще 22% опитаних вважають, що Путін відповідальний «деякою мірою». 10% вважають, що проблеми виникають через «недбайливих і корумпованих чиновників», а не через Путіна. 6% звинувачують у всьому «об’єктивні обставини».

Рік тому про повну відповідальність російського президента говорили 55% респондентів, ще 21% вважали відповідальність Путіна частковою.

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Водночас проголосувати за Володимира Путіна на виборах президента, якби вони відбулися найближчої неділі, готові 56% росіян, відзначають соціологи. На виборах у березні 2018 року чинний російський лідер набрав майже 77% голосів.

За підсумками опитування «Левада-центру» в жовтні з'ясувалося, що діяльність Путіна як президента Росії не схвалює третина опитаних росіян. При цьому 41% респондентів упевнені, що під керівництвом Путіна «країна рухається неправильним шляхом».

Після анексії українського Криму та через роль Москви в підтримці бойовиків на Донбасі Росія перебуває під санкціями США, Євросоюзу та інших країн. Бюджет Росії зберігає критичну залежність від експорту енергоносіїв, пересічних росіян обурюють пенсійна реформа, посилення фіскального тиску та інші дії влади.