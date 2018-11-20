США ввели санкції проти РФ за сприяння постачання нафти Сирії

У санкційний список внесли три російські організації, також наклали санкції на шістьох фізичних осіб.

Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти трьох російських компаній і росіянина за сприяння постачання нафти з Ірану в Сирію

Про це йдеться у заяві на сайті Департаменту казначейства США (Міністерства фінансів).

"Управління з контролю за іноземними активами Державного казначейства Сполучених Штатів Америки, Державний департамент та берегова охорона США видають це рекомендаційне повідомлення, щоби попередити осіб по усьому світу щодо суттєвого ризику потрапляння під санкції США для тих сторін, які будуть залучені до перевезення нафти у Сирію. Ці перевезення створюють суттєвий ризик в плані потрапляння під санкції для тих юридичних і фізичних осіб, які мають відношення до галузі морських перевезень, включаючи страхові компанії, судноплавні компанії, фінансові інституції та власників суден, менеджерів та операторів", - йдеться у повідомленні.

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У цьому зв'язку сказано, що під санкції потрапили російські компанії "ООО "Глобальные концепции групп" (Москва), "ВО "Промсырьеимпорт" (Москва) та фінансова установа "Мир бизнес банк" (Москва), яка контролюється іранським банком Bank Melli Iran. Ще санкції введені проти однієї іранської компанії.

Крім того, санкції запроваджені проти шести осіб, серед яких громадяни Ірану, Іраку, Сирії, Лівану та громадянин Росії Андрій Догаєв, який є першим заступником директора "ВО "Промсырьеимпорт" (Москва).

Ці юридичні та фізичні особи пов'язані з міжнародною мережею, за допомогою якої Іран у співпраці з російськими компаніями забезпечував сирійський уряд режиму Башара аль-Асада "мільйонами барелів нафти".

Раніше США ввели нові санкції проти Росії через окупацію Криму і Донбасу.