Forbes назвав найвисокооплачуваніший музичний гурт у 2018 році

Найвисокооплачуванішим музичним гуртом за версією Forbes став U2.

Ірландський гурт U2 очолила список найвисокооплачуваніших музикантів за версією Forbes.

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З червня 2017 року по червень 2018-го команда U2 заробила $118 млн. Як зазначає Forbes, це стало можливим завдяки успішному світового турне Joshua Tree, присвяченому до тридцятиліття однойменного альбому.

На другому місці розташувався британський гурт Coldplay, який заробив $115 млн, завдяки туру A Head Full Of Dreams. Трійку замкнув британський виконавець Ед Ширан, він отримав $110 млн.

У п'ятірку також увійшли Бруно Марс ($100 млн) і Кеті Перрі ($83). За ними слідують Тейлор Свіфт ($80 млн), Jay-Z ($76,5 млн), гурт Guns N 'Roses ($71 млн), виконавець Роджер Вотерс ($68 млн) і музикант Diddy ($64 млн).

Нагадаємо, раніше журнал Forbes назвав найвисокооплачуваніших YouTube-блогерів за 2018 рік. Рейтинг очолив семирічний хлопчик зі своїм каналом Ryan ToysReview, на який підписано понад 17 мільйонів осіб. За 2018 рік його заробіток зріс з 11 до 22 мільйонів доларів.