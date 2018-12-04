Найбільш високооплачуваним блогером в світі став семирічний хлопчик

Журнал Forbes назвав найбільш високооплачуваних блогерів на YouTube.

Канал Ryan ToysReview, на якому семирічний хлопчик Раян і його батьки роблять огляди на іграшки, заробив в 2018 році $22 млн, набрав 17 млн передплатників і очолив топ-10 найбільш оплачуваних каналів на YouTube за версією журналу Forbes.

На другому місці виявився канал актора Джейка Пола, де з'являються його огляди, пранки і музичні треки. Він заробив за 2018 рік $21,5 млн, а кількість передплатників каналу в даний момент становить 17,5 млн осіб. Замкнув трійку лідерів канал DudePerfect, на якому п'ятеро молодих людей показують трюки. Їх річний дохід склав $20 млн, а кількість передплатників наблизилася до 40 млн осіб.

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Також в десятку потрапили кілька ігрових каналів, включаючи Vanoss Gaming ($17,5 млн, 22,4 млн передплатників) і PewDiePie ($15,5 млн, 73,5 млн передплатників).

Раніше повідомлялося, що YouTube планує ввести платну підписку для каналів популярних блогерів.