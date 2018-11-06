У Франції затримали шістьох осіб, які планували напад на Макрона

Повідомляється, що затримані належать до ультраправих рухів.

Правоохоронні органи Франції затримали шістьох осіб, які планували напад на президента Емманюеля Макрона.

Затримання проводилися вранці у вівторок в департаментах Ізер, Іль і Вілен і Мозель, повідомляє "Meduza" з посиланням на телеканал BFM TV.

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Спецоперація, яку проводили співробітники Головного управління внутрішньої безпеки Франції, була організована за підсумками розслідування погроз на адресу президента Макрона.

Затримані, за даними каналу, належать до ультраправих рухів.

Інші подробиці спецоперації поки не повідомляються.

Прокуратура розпочала попереднє розслідування з метою з'ясувати, наскільки серйозні були погрози затриманих.