Справжнє свято для Marvel: названо найпопулярніші фільми та серіали 2018 року

У творців Marvel справжнє свято — їхні прем'єри не пройшли непоміченими.

Найбільший у світі сайт про кіно IMDb назвав найпопулярніші фільми та серіали 2018 року.

В основу топ-листа лягла суха статистика: сторінки, які стали найбільш відвідуваними серед мільйонів унікальних користувачів.

У творців Marvel справжнє свято — їхні прем'єри не пройшли непоміченими.

Топ-10 фільмів 2018 року:

"Месники: Війна нескінченності"

"Чорна пантера"

"Дедпул 2"

"Світ Юрського періоду 2"

"Мег: Монстр глибини"

"Веном"

"Місія нездійсненна: Наслідки"

"Першому гравцеві приготуватися"

"Суперсімейка 2"

"Богемська рапсодія"

Серед серіалів особливих сюрпризів не спостерігається — єдиним новачком, яким вдалося прорватися в десятку найкращих, став проект Netflix «Привиди будинку на пагорбі»

Топ-10 популярних серіалів:

"Ходячі мерці"

"Чорне дзеркало"

"Світ Дикого заходу"

"Розповідь служниці"

"Анатомія пристрасті"

"Привиди будинку на пагорбі"

"Американська історія жахів"

"Вікінги"

"13 причин, чому"

"Покидьки"

Раніше УНІАН повідомляв про найпопулярніші Google-запити укаїнців в 2018 році.