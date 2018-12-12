Справжнє свято для Marvel: названо найпопулярніші фільми та серіали 2018 року
Найбільший у світі сайт про кіно IMDb назвав найпопулярніші фільми та серіали 2018 року.
В основу топ-листа лягла суха статистика: сторінки, які стали найбільш відвідуваними серед мільйонів унікальних користувачів.
У творців Marvel справжнє свято — їхні прем'єри не пройшли непоміченими.
Топ-10 фільмів 2018 року:
"Месники: Війна нескінченності"
"Чорна пантера"
"Дедпул 2"
"Світ Юрського періоду 2"
"Мег: Монстр глибини"
"Веном"
"Місія нездійсненна: Наслідки"
"Першому гравцеві приготуватися"
"Суперсімейка 2"
"Богемська рапсодія"
Серед серіалів особливих сюрпризів не спостерігається — єдиним новачком, яким вдалося прорватися в десятку найкращих, став проект Netflix «Привиди будинку на пагорбі»
Топ-10 популярних серіалів:
"Ходячі мерці"
"Чорне дзеркало"
"Світ Дикого заходу"
"Розповідь служниці"
"Анатомія пристрасті"
"Привиди будинку на пагорбі"
"Американська історія жахів"
"Вікінги"
"13 причин, чому"
"Покидьки"
Раніше УНІАН повідомляв про найпопулярніші Google-запити укаїнців в 2018 році.