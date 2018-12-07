Кайлі Дженер, Kazka та Дзідзьо: найпопулярніші відео року на YouTube у світі та Україні (відео)

Критеріями відбору стали не лише кількість переглядів, а й перепосилань, коментарів та лайків.

Компанія Google представила YouTube Rewind 2018. Це традиційна добірка найпопулярніших відео року на YouTube у світі та Україні.

Критеріями відбору стали не лише кількість переглядів, а й перепосилань, коментарів та лайків. В цілому перша десятка зібрала понад 673 мільйонів переглядів. Лідером перегляду у світі стало відео Кайлі Дженер про її доньку Стормі. Ролик під назвою "To Our Daughter" за 10 місяців зібрав 77,5 млн переглядів.

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З феноменальним успіхом у YouTube продовжує лідирувати латиноамериканська музика. На першій позиції серед найпопулярніших кліпів – пісня "Flow La Movie – Te Boté Remix". За 9 місяців 2018 року відео набрало майже 1,5 млрд переглядів та півмільйона коментарів.

Серед музичних відео найбільше переглядів в Україні у 2018 році зібрав хіт гурту Kazka "Плакала". Причому аудіоверсія пісні має 77 млн переглядів, а кліп подивилися 70 млн разів.

Найпопулярнішими українськими відео на YouTube стали одразу два ролики. Перша серія серіалу "Школа" зібрала 6,7 млн переглядів. А повну версію української комедії "DZIDZIO Контрабас" на YouTube подивилися майже 5 млн разів.