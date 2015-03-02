Керрі: Порушення РФ і бойовиками Мінських угод нашкодять російській економіці

Про це заявив держсекретар США Джон Керрі за результатами зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, передає ТАСС.

(На зустрічі) я наголосив на важливості підтримки Росією і лідерами сепаратистів умов Мінських угод, у тому числі в Дебальцевому і в Маріуполі, - заявив Керрі. - Якщо цього не станеться, якщо вони застосовуватимуться лише частково і якщо ОБСЄ не буде надано повної свободи дій, це неминуче матиме подальші наслідки для і без того хиткої економіки Росії".

Читайте такожКеррі: дискусія з Лавровим була відвертоюЯк повідомляв УНІАН, у Мінську 12 лютого відбулися переговори про врегулювання кризи на Донбасі за участі президента України Петра Порошенка, президента Франції Франсуа Олланда, канцлера ФРН Ангела Меркель і президента РФ Володимира Путіна.

За підсумками переговорів затверджено комплекс заходів, спрямованих на імплементацію вересневих Мінських домовленостей. Крім того, прийнято декларацію лідерів України, Франції Німеччини і РФ на підтримку цих заходів.

Серед іншого, нові домовленості, досягнуті "нормандською четвіркою", передбачають припинення вогню на сході України з 00.00 15 лютого, а також відведення всіх важких озброєнь з української території. Крім того, передбачено обмін і звільнення всіх заручників.

15 лютого Порошенко оголосив про припинення вогню, але бойовики весь час порушують режим перемир'я.

22 лютого Керрі заявив, що США та Європейський Союз "серйозно обговорюють" доцільність запровадження нових санкцій стосовно Росії у зв'язку із ситуацією в Україні.

26 лютого Збройні сили України почали відведення військової техніки по всій лінії розмежування в зоні АТО, тоді як бойовики перемістили техніку частково й імітують відведення.