Аваков наказав припинити вогонь з 00:00 годин 15 лютого

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Підписав шифротелеграмму всім підрозділам МВС, що перебувають на передовій лінії зіткнення з бойовиками - припинити вогонь з нуля годин 15 лютого. Згідно з мінським договором", - сказано в повідомленні Авакова.

Президент віддав наказ усім воєнізованим підрозділам України, повідомив голова МВС.

"Як міністр, заявляю: Усі підрозділи МВС і Нацгвардії України припинять вогонь у нуль годин", - сказано в повідомленні міністра.

Пункт №1 Мінських угод, підписаних представниками Тристоронньої конактної групи та бойовиками "ДНР" і "ЛНР", проголошує "негайне і повне припинення вогню в окремих районах Донецької і Луганської областей України та його суворе виконання починаючи з 00 год 00 хв. (київський час) 15 лютого 2015 року".

Перед початком дії режиму припинення вогню ситуація на Донбасі, зокрема на Маріупольському та Дебальцівському напрямках, різко загострилася - бойовики намагаються захопити нові території перед початком перемир'я і поряд із заявами про припинення вогню декларують невиконання Мінських угод у пункті про лінію розмежування сторін.

"У своєму русі вперед терористи не гребують нічим: ведуть вогонь із ствольної і реактивної артилерії по мирному населенню Донбасу, вбивають дітей і літніх людей, кидають у бій всі наявні сили, не рахуючись з власними численними втратами", - повідомило Міністерство оборони України вдень 14 лютого.

Читайте такожУкраїна вітає рішення G7 жорстко протидіяти порушенню Мінських угод - ЯценюкПрезидент України Петро Порошенко попередив, що у разі зриву перемир'я в Україні буде оголошено воєнний стан.

“Нам потрібно уявляти наші дії у випадку зриву ворогом перемир'я. Іще до Мінська на засіданні Кабінету міністрів я попередив, що нам треба буде у випадку, якщо миру не буде, приймати дуже важке, але необхідне рішення про запровадження воєнного стану. В цьому разі воєнний стан буде запроваджений не лише в Донецьку та Луганську, по всій країні», - заявив Порошенко.

Низка країн світу оголосили про підтримку України у разі зриву бойовиками перемир'я.