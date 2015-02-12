Штайнмаєр: угода в Мінську - крок до розрядки конфлікту

Про це йдеться в заяві міністра закордонних справ Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра, розміщеній на сайті міністерства закордонних справ.

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"Сьогоднішня угода - це не комплексне рішення і, звичайно, не прорив. Але Мінськ-2 може бути кроком, який зможе відвести нас від спіралі військової ескалації в бік політичного імпульсу після тижнів насильства", - зазначив він, додавши, що "ця можливість варта зусиль".

"Ми сподіваємося, що обидві сторони тут, у Мінську, домовлялися серйозно і з добрими намірами", - підкреслив він.

"І ми чекаємо, що вони будуть утримуватися під час найбільш чутливою стадії, до набрання чинності угоди про припинення вогню, від всього, що могло б підірвати досягнуті домовленості", - зазначив Франк-Вальтер Штайнмаєр.

За його словами, він не відчуває ейфорії від результатів переговорів. "Але, принаймні, ми чогось досягли. Головне полягає в тому, що Москва і Київ домовилися про припинення вогню, яке в суботу має вступити в силу", - зазначив він.

"Ми підтвердили мінські угоди, підписані у вересні. Ми встановили перші чіткі часові рамки для імплементації зобов'язань", - заявив глава німецького МЗС.