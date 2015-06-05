Колишній ватажок бойовиків "ДНР" Гіркін може стати депутатом Держдуми Росії

Як пише "Новая газета", на сьогоднішній день участь колишніх і нинішніх "лідерів "Новоросії" у політичному житті Росії підтримують 29% громадян.

Відзначається, що найбільшою популярністю вони користуються серед людей старше 55 років, мало - і середньозабезпечених і переважно з міст.

"Окреме місце в опитуванні відведено персонально Ігорю Гіркіну. Наприкінці літа минулого року він залишив пост міністра оборони "ДНР", звинувативши російську владу в намірі укласти "принизливий мир"... Він також стверджував, що особисто причетний до розв'язування кровопролитного конфлікту на території України. Тим не менш, 21% росіян симпатизує Стрєлкову-Гіркіну, а у 8% його особистість і зовсім викликає захват. Чверть респондентів не може сказати про нього нічого поганого. За останні місяці Стрєлков став більш пізнаваний: тепер про нього знають 27% респондентів (на 6% більше, ніж у вересні 2014 року)", - пише видання.

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За словами депутата від КПРФ Валерія Рашкіна, якщо Стрєлков вирішить вступити в компартію Росії і буде солідарний з її програмою, то його участь в українському конфлікті не стане перешкодою.

"У нас з ним схожа позиція.., тому ніяких перешкод для участі (Гіркіна – УНІАН) у виборах від нашої партії я не бачу", - сказав він.

У той же час, за словами члена партії "Справедлива Росія", "Стрєлкову шлях відкритий у будь-яку політичну партію".

"Якщо він поділяє наші установки, то, звичайно, може стати членом "Справедливої Росії", — сказав парламентарій Дмитро Горовцов. — Хочу підкреслити, що наша партія оголосила широкий заклик, тому ми охоче готові розглядати будь-які кандидатури. Це особливо актуально у зв'язку майбутніми виборами губернаторів цієї осені та виборами в Держдуму".

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Варто зазначити, що депутат від ЛДПР Сергій Іванов був більш стриманий в оцінці шансів Стрєлкова на участь в політичному житті країни.

"Теоретично будь-хто може взяти участь у федеральних виборах, в тому числі і... з "ДНР" і "ЛНР". Ніяких перешкод для цього немає, якщо вони, звичайно, є громадянами Росії. А от чи буде хто-небудь включений в списки від нашої партії, вирішується на партійному з'їзді", - сказав він.

Як зазначає видання, не виключено, що політичні амбіції Гіркіна цим можуть не обмежитися. На сайті "Ехо Москви" проводилося опитування, в якому слухачі обирали, за кого вони віддали б свої голоси в 2018 році.

"Радіостанція запропонувала всього дві кандидатури: Володимира Путіна і Ігоря Стрєлкова. Результати виявилися досить цікавими: 28,9% воліли б бачити лідером країни екс-міністра оборони "ДНР", в той час як за Путіна віддали голоси лише 19,9%. Решта не змогли погодитися ні з однією, ні з іншою фігурою. Телефонне голосування також було на користь Стрєлкова: 64,2% проти 35,8%", - відзначає видання.