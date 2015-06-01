ЗМІ: Захарченко боїться долі Мозгового

Журналісти ТСН вважають, що на Захарченка вже оголошено полювання російськими спецслужбами. Саме тому протягом останніх місяців безслідно зникли кілька соратників ватажка бойовиків.

Захарченко попередив ОБСЄ, що до кінця липня ні в яких зустрічах за межами ДНР брати участі не буде. Пояснює це станом здоров'я.

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За участю "невстановлених" диверсійно-розвідувальних груп на території Луганщини вбиті "Бетмен"-Бєднов, "Малюк"-Іщенко та відомий бойовик Мозговий алчевським угрупованням "Призрак". В СБУ вважають, що так ватажків місцевих банд "зачищають" російські спецслужби.

З непідконтрольних ватажків бандформувань на території Луганщини залишився лише "Батя"-Дрьомов. Також в Росію втік командир "козаків" Микола Козіцин.