Влада Вірменії не має наміру знижувати тарифи, незважаючи на протести (фоторепортаж)

Про це повідомила прес-секретар Комісії з регулювання суспільних послуг Маріам Степанян, передає НБН.

«Ми не ухвалювали тарифи, які потребують коригування», – заявила Степанян.

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«Питання соціального вантажу – не в полі відповідальності комісії. Необхідно зберігати економічний баланс, тобто за надійну та якісну послугу необхідно здійснювати відповідні платежі», – додала вона.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня вірменські поліцейські застосували силу і водомети для розгону демонстрантів в Єревані, які вийшли проти подорожчання електроенергії. Поліція почала силою розганяти мітингувальників. В результаті зіткнень є травмовані, повідомляється про затриманих.

Ввечері протестувальники знову вирушили на демонстрацію до президентського палацу. Додаткові сили охорони правопорядку були стягнуті до місця проведення акції в Єревані. Депутати стали "живою стіною" між поліцією і мітингувальниками.