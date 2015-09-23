Туск: Євросоюз досяг критичної точки, на кону - майбутнє Шенгену

"Багато днів я намагався модерувати дискусію (щодо міграційної кризи). Ми досягли критичної точки, коли треба завершити це коло взаємних звинувачень та нерозуміння", - наголосив він.

За словами Туска, ЄС варто підготуватися до того, що конфлікти в Сирії та Іраку не завершаться скоро, а тому "можна говорити про мільйони потенційних біженців, які намагатимуться дістатися до Європи", передає Європейська правда.

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"Найбільш нагальне питання – це відновити контроль над зовнішніми кордонами. Інакше нема сенсу навіть говорити про спільну європейську міграційну політику", - переконаний президент Європейської ради.

"На кону - майбутнє Шенгенської угоди та спільний європейський дух", - наголосив він.

Як відзначив Туск, він під час саміту запропонує лідерам країн-членів погодитися на короткострокові рішення, зокрема, збільшення допомоги "прифронтовим" країнам.

"Нам сьогодні треба підготувати чіткий план. Він повинен постати на місце хаосу, який ми бачили протягом останніх тижнів", - підкреслив Туск.

Як відомо, міністри внутрішніх справ ЄС прийняли рішення щодо перерозподілу 120 тисяч біженців між країнами-членами переважною більшістю.

При цьому Чехія, Словаччина, Угорщина та Румунія голосували проти.