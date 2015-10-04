Меркель: Німеччина не змінюватиме конституцію через мігрантів

Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Deutsche Welle. За словами канцлера, у разі внесення таких змін до конституції, у шукачів притулку з'явиться привід поскаржитися на порушення положень женевської Конвенції про статус біженців, прийнятої в липні 1951 року, яка встановлює загальні підстави, на яких цей статус надається.

Читайте такожВлада Німеччини визнала, що не зможе прийняти всіх мігрантівКанцлер Німеччини зазначила, що треба налаштовуватися на пошуки довгострокового вирішення проблеми. У числі можливих кроків на цьому шляху Ангела Меркель назвала прискорення процесу розгляду заяв на надання притулку та поліпшення охорони зовнішніх кордонів Євросоюзу.

Також слід добиватися справедливого розподілу міграційного навантаження між усіма країнами ЄС, переконана глава уряду Німеччини.

При цьому Ангела Меркель підкреслила, що якщо б вона знову була поставлена перед необхідністю вибору, то прийняла б аналогічне рішення про вільний доступ мігрантів в країну.