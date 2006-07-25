Ізраїльтяни атакують столицю “Хезболли”

Ізраїльським військам не вдалося зайняти місто Бінт-Джубайль на півдні Лівану. Разом з телеканалом "Аль-Манар", який належить "Хезболлі", цю інформацію підтверджує і офіційний представник миротворчих сил ООН на півдні Лівану Мілош Штругар.

Неформальна столиця шиїтського руху розташована в східному секторі лівано-ізраїльського кордону і є одним з центрів опору "Хезболли".

За даними телеканалу, запеклі бої між ізраїльтянами і бойовиками руху "Партії аллаха" точаться на південному і східному підступах до цього населеного пункту.

РІА «Новости»