Подробиці збройного нападу на українців у Туреччині

Міністерство закордонних справ України підтверджує інформацію про спробу збройного захоплення в Туреччині автобуса, в якому перебували 28 українських громадян, і заявляє про відсутність постраждалих.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник директора Департаменту консульської служби МЗС України Сергій АЛЬОШИН сьогодні на брифінгу.

«За інформацією Генерального консульства України в Стамбулі, вчора дійсно мав місце факт збройного нападу на автобус, що направлявся з аеропорту в Стамбул. У автобусі перебувало 28 українських громадян, зокрема екіпаж літака рейсу «Хмельницький-Стамбул», на якому прилетіли громадяни України. Злочинці, одягнені в поліцейську форму, захопили одного українця, який був оперативно звільнений співробітниками правоохоронних органів Туреччини», - сказав С.АЛЬОШИН.

За його словами, ситуація була спровокована наявністю великої валютної суми у деяких громадян України. «Зараз органи прокуратури Стамбула проводять слідство, оскільки мало місце порушення правил перевозу валюти. Генеральне консульство України надає всю необхідну допомогу потерпілому громадянину України», - зазначив він. Разом з тим, С.АЛЬОШИН не уточнив, чи порушено кримінальну справу щодо українця за фактом порушень правил провезення валюти.

Заступник директора Департаменту МЗС також повідомив, що при спробі збройного захоплення автобуса затримано трьох громадян Туреччини. «Відомо також і про двох посібників, які є громадянами Туреччини. Інформації про причетність українців до організації нападу ми не маємо» в своєму розпорядженні, - підкреслив він.

С.АЛЬОШИН уточнив, що екіпаж літака вже повернувся до Хмельницького. «Усі решта громадян повернуться в Україну пізніше», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, близько 16.00 за місцевим часом в аеропорту Сабіха Гекчен в азіатській частині Стамбула п`ятеро невідомих увірвалися в автобус з туристами. Поліція спробувала зупинити автобус при виїзді з аеропорту в районі Курткей, проте у відповідь по поліцейських було відкрито вогонь. У перестрілці, як повідомляється, був легко поранений один із нападників.

Зупинити автобус поліції вдалося біля турнікетів автобану. Там же всі нападники були узяті під варту і доставлені в управління безпеки. У них вилучено два пістолети.