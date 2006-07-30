Нова трагедія на півдні Лівану

Щонайменше 40 чоловік убито і поранено внаслідок ізраїльського авіанальоту на населений пункт Кана на півдні Лівану, передає РІА «Новости».

В результаті нічного нальоту ізраїльської авіації були зруйновані два житлові будинки, повідомляє радіостанція "Сава".

У свою чергу телеканал "Аль-Джазіра" повідомляє про один триповерховий зруйнований будинок.

Трохи більше десяти років тому, у квітні 1996 року, Кана вже пережила подібну трагедію. Тоді внаслідок обстрілу ізраїльської авіації там загинули 105 мирних жителів і понад 115 дістали поранення. Здебільшого це були жінки, діти і люди похилого віку. Вони знайшли укриття в організованому ООН таборі для ліванських біженців з півдня країни. По ньому і припав удар ізраїльської авіації.