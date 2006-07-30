”Хезболла” випустила по Хайфі 117 ракет

Лише за останні 12 годин у Хайфі пролунало 3 сирени тривоги, повідомляє "5 канал". Від початку конфлікту на місто впало 117 ракет "Катюша", випущенних "Хезболлою". Вранці поранені 16 людей на півночі Ізраїлю. В основному бомбування припадають на час з 11 до 15 години. Поліція стверджує, що бомбосховищ у місті достатньо, але мешканцям потрібно протягом 30 секунд дістатися до них. Дороги до Хайфи порожні, рух переважно з міста - мешканці тікають у безпечніші райони.

"5 канал"