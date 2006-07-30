Ліванці штурмували штаб-квартиру ООН

Після повідомлень про бомбардування Ізраїлем південного ліванського села Кана, в Бейруті розпочалися непорядки, повідомляє Газета.ru.

Натовп ліванців увірвався в будинок штаб-квартири ООН у Бейруті. За словами очевидців, люди закидали будинок камінням, розбивши вікна, а потім кілька чоловік проникли всередину і почали прочісувати кабінети.

Під час бомбардування зруйновано кілька житлових будинків і будівля, де ховалися від бомб близько 100 мирних жителів. Зараз активісти Червоного Хреста витягують тіла загиблих з-під уламків. Повідомлялося про мінімум 40 загиблих.

Світові лідери вже засудили дії Ізраїлю в цій операції. Ліванські власті відреагували відмовою від будь-яких переговорів і вимогою негайного припинення вогню.