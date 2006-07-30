Ізраїль припинить бойові дії, коли будуть вирішені основні завдання кампанії

Ізраїль не припинить бойові дії в південному Лівані доти, поки не будуть вирішені основні завдання кампанії.

Як передає РІА «Новости»,про це сьогодні заявив прем`єр-міністр країни Ехуд ОЛЬМЕРТ, виступаючи на недільному засіданні уряду.

"Ізраїль не поспішатиме з припиненням вогню доти, поки ми не зможемо сказати, що вирішили основні завдання, які поставили перед собою", - сказав Е.ОЛЬМЕРТ.

Ізраїль прагне знищити сили руху "Хезболлах" або принаймні витіснити бойовиків з прикордонної зони на півдні Лівану і передати ці райони під контроль ліванської армії і міжнародних миротворців.

Напередодні Ізраїль відвідала держсекретар США Кондоліза РАЙС, яка представила Е.ОЛЬМЕРТУ підготовлені Вашингтоном параметри угоди про припинення збройного протистояння в зоні лівано-ізраїльського конфлікту.

Пропозиції американської адміністрації, судячи з інформації, що просочилася в місцеву пресу, включають розміщення на півдні Лівану "міжнародних сил стабілізації" чисельністю майже 30 тисяч військовослужбовців в обмін на відхід ізраїльських військ з території "ферм Шебаа" - спірної території на стику кордонів Ізраїлю, Лівану і Сирії.

Представники міжнародного контингенту будуть, за деякими даними, також будуть присутні на лівано-сирійському кордоні для протидії постачанню зброї руху "Хезболлах".

К.РАЙС висловила сподівання, що проект відповідної резолюції РБ ООН буде готовий до середи, але, за даними місцевих ЗМІ, не ставила перед Е.ОЛЬМЕРТОМ конкретних термінів завершення ліванської кампанії.

Тим часом, передає ІТАР-ТАСС, власті Лівану відмовилися приймати К.РАЙС доти, поки не буде оголошений режим припинення вогню. Запланований на сьогодні "візит пані РАЙС відмінено", - заявив представник уряду.